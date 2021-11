Große Ehre Wencke Myhre mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Wencke Myhre bei einem TV-Auftritt 1967. Bildrechte: IMAGO

Wencke Myhre wurde schon als Teenagerin in Norwegen zum Star. 1964 hatte die Sängerin mit gerade einmal 17 Jahren ihren ersten Auftritt in Deutschland und feierte auch hier große Erfolge. Songs wie "Komm allein" "Er steht im Tor" und "Er hat ein knallrotes Gummiboot" wurden zu Superhits.



Doch nicht nur ihre Musik war ausschlaggebend für die Auszeichung mit dem Bundesverdienstkreuz. Wencke Myhre hat ihre Bekanntheit auch immer für einen guten Zweck genutzt. Auch das war ein Teil der Begründung. So habe sie etwa leidenschaftlich dafür gekämpft, dass Krebs kein Tabuthema mehr sei. Nur ein Jahr nach ihrer eigenen Krebsdiagnose sei sie quasi direkt von ihrer Strahlenbehandlung auf die Bühne gegangen und habe vor 40.000 Menschen gesungen. "Ihr Lebensmut gehört auch zu den Träumen, die wir in uns tragen", sagte Bundespräsident Steinmeier. Die Geehrte nahm die Auszeichnung voller Stolz und Dankbarkeit entgegen.