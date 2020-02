Laura Müller und Michael Wendler Bildrechte: imago images / Chris Emil Janßen

Laura Sophie Müller startet vom sachsen-anhaltischen Tangermünde aus hinaus in die Welt. Bekannt wird sie durch ihre Beziehung zu dem Schlagersänger Michael Wendler. Der Altersunterschied von 28 Jahren sorgt für eine Menge Schlagzeilen. Seit März 2019 kann man die junge Frau in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" sehen. Zunächst besucht sie ihre große Liebe Michael Wendler in Cape Coral, Florida, im Sommer zieht sie zu ihm.



Eigentlich hätte Laura noch ein Jahr bis zum Abitur gebraucht, doch die Zeit nimmt sie sich nicht. Stattdessen steht sie ab Juli 2019 gemeinsam mit ihrem Michael bei der vierten Staffel der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" vor der Kamera. Anfang Januar sorgt die junge Frau mit Erotikfotos im Männermagazin Playboy erneut für Aufmerksamkeit und damit es nicht langweilig wird laufen parallel zum Start der Let's Dance-Staffel Dreharbeiten für sechs Folgen der Doku-Soap "Laura und der Wendler - Total verliebt in Amerika".