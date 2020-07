Nicht nur Michael Wendler und seine Laura, auch seine Fans müssen sich nun noch in Geduld üben. Eigentlich wollten die beiden am 2. August in Las Vegas in einer Traumhochzeit, von Kameras begleitet, vor den Traualtar treten. Es sollte DAS Reality-TV-Ereignis des Jahres werden. Doch nun macht jemand allen Plänen einen Strich durch die Rechnung, der weder zu besänftigen noch umzustimmen ist - die Corona-Pandemie.