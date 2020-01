Kaum ist die Musi aus dem winterlichen Bad Kleinkirchheim vorbei, da gibt es tolle Neuigkeiten, was den Sommer betrifft: "Wenn die Musi spielt" wird natürlich auch in der warmen Jahreszeit eine Party der Extraklasse bieten. Die große Sause in Österreich wird am 11. Juli in den Kärntner Nockbergen stattfinden. Während die Winterausgabe im Tal stattfindet, geht es im Sommer wieder in die Berge. Präsentiert wird die große Show auch im Sommer wieder von Stefanie Hertel und Arnulf Prasch.