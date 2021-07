Ganze 25 Jahre ist es nun her, dass die Kärntner Nockberge zum ersten Mal in eine Klangwolke der Schlager- und Volksmusik gehüllt wurden. Am Samstag, den 10. Juli (20:15 Uhr, MDR), ist es wieder soweit, dann findet das Gipfeltreffen der Stars in St. Oswald/Bad Kleinkirchheim statt. Endlich wieder, muss man sagen, denn im vergangenen Jahr musste "die Musi" wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.