Endlich ist es wieder soweit: Am kommenden Wochenende findet im österreichischen Bad Kleinkirchheim in den Kärntner Nockbergen mit "Wenn die Musi spielt" das größte und erfolgreichste Volksmusik- und Schlager-Open Air Kärntens statt! Und selbstverständlich wird die große Show auch im Fernsehen zu sehen sein: Am Samstag, den 15. Juni übertragen der MDR und der ORF die musikalische Sommer-Sause live zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr!