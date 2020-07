25 Jahre "Wenn die Musi spielt" - 25 Jahre voller musikalischer Höhepunkte. Die gibt es am Samstagabend zusammengefasst und präsentiert von Stefanie Hertel und Arnulf Prasch im MDR. Die beiden begrüßen die Zuschauer aus den Kärntner Nockbergen. Also daher, wo jedes Jahr das Winter- und Sommer-Open-Air stattfindet. In traumhafter Kulisse erinnert sich das Moderatorenpaar an die schönsten Musi-Momente.