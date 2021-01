Stefanie Hertel und Arnulf Prasch päsentieren "Wenn die Musi spielt - Winterspezial"

Normalerweise schaut jedes Jahr an einem Wochenende im Januar die ganze Schlagerwelt auf das beschauliche Bad Kleinkirchheim. Und auch in der Gemeinde in Kärnten freut man sich immer schon lange im voraus darauf, wenn wieder die Musi spielt. Seit 2003 gibt es im Ort das "Winter Open Air" von "Wenn die Musi spielt".



Dass dieses Jahr alles ein wenig anders ist, dürfte jedem klar sein, schließlich sind aufgrund der Corona-Beschränkungen keine Zuschauer zugelassen. Vorfreude darf sich auf das vom MDR und dem ORF produzierte Event dennoch einstellen. Stefanie Hertel und Arnulf Prasch laden zu einem besonderen winterlichen Musikabend ein. Die Sängerin und Moderatorin schwärmt schon im Vorfeld von der Produktion. Im Neujahrsempfang von "Meine Schlagerwelt" verriet sie vor einigen Tagen einige Details.