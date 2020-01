So begrüßt das beschauliche Bad Kleinkirchheim seine Gäste zur Show "Wenn die Musi spielt", dem alljährlichen Winter Open Air am 17. und 18. Januar 2020. Die Show am Sonnabend, dem 18. Januar, wird live vom MDR Fernsehen und vom ORF übertragen. Die kleine Gemeinde (ca. 1.700 Einwohner) organisiert seit 1996 dieses Musik-Event zunächst nur im Sommer und seit 2003 auch im Winter.