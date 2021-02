Sänger Sasha auf der Bühne. Bildrechte: IMAGO

Manchmal verändert ein neuer Partner nicht nur das eigene Leben, sondern auch das der eigenen Nichte. Im Fall von LINDA kann man das eindeutig so sagen. Als ihre Tante vor einigen Jahren ihren neuen Freund präsentierte, war direkt klar: Es zieht Musik ein in die Familie. Kein Wunder: Der "Neue" war kein Geringerer als Sasha, der mit Riesenhits wie "If you believe" und "Polaroid" zu den erfolgreichsten deutschen Sängern gehört.