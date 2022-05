Nach 21 Jahren kehrt Michelle zum Eurovision Song Contest zurück - wenn auch in völlig anderer Funktion. Wie der NDR jetzt bekanntgab, wird Michelle als Jurypräsidentin zusammen mit anderen Musikstars für die deutsche Punktevergabe zuständig sein. Eine große Ehre im Jahr ihres 30. Bühnenjubiläums.



2001 stand sie beim ESC in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen auf der Bühne und sang ihren wohl größten Hit "Wer Liebe lebt". Mit insgesamt 66 Punkten reichte es zwar nicht für ganz oben, doch auch mit ihrem achten Platz flogen ihr die Herzen der Fans zu. Für Michelle bleibt der ESC auch deswegen immer in guter Erinnerung.