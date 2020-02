Voxxclub und die Draufgänger rodeln um die Wette

Zu einem echten Wettbewerb gehört natürlich auch, den Gegner bereits im Vorhinein zu verunsichern und die eigenen Siegchancen so zu erhöhen - und da standen sich die Teams in nichts nach. Kurz vor dem Rennen gab es daher klare Kampfansagen von beiden Seiten.

Dann ging es auch schon auf die Piste und die bis in die Haarspitzen motivierten Kontrahenten stürzten sich waghalsig den Hang herab. Während die ersten Durchgänge noch sehr ausgeglichen abliefen, setzten sich am Ende die tanzenden Sänger von Voxxclub klar mit 3:1 durch. Und da Voxxclub und die Draufgänger sowohl gute Gewinner als auch Verlierer sind, gibt es am Ende ein faires Dankeschön von Siegercoach Bini: