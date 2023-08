Im Dezember 2023 feiert Schlagerstar Nino de Angelo seinen 60. Geburtstag. Wie der gebürtige Karlsruher nun der "BILD" erzählt hat, war sein großes Ziel, bis zu seinem Ehrentag komplett schuldenfrei zu sein:

Ich habe mir vorgenommen, mit 60 jenseits von Schulden zu sein und das werde ich auch erreichen. Ich bin dann wieder ein freier Mann. Nino de Angelo BILD

Im Jahr 2016 musste der Musiker bereits zum zweiten Mal Insolvenz anmelden. Nach nun sieben Jahren, in denen der Sänger laut des Blatts den Hauptteil seines Gehalts an seine Gläubiger abgeben musste, ist der 59-Jährige "so gut wie durch": Nino de Angelo startete in den 80er Jahren musikalisch richtig durch. Bildrechte: imago/teutopress

Ich habe da mit Zinsen und Gebühren über eine halbe Million reingeballert. Eine Restschuld-Befreiung wollte ich nicht! Nino de Angelo BILD

Ab jetzt möchte der Deutsch-Italiener nie wieder in finanzielle Probleme geraten wie in der Vergangenheit und schaut mit Humor in die Zukunft: "Mit 18 habe ich mir von meiner ersten Million einen schwarzen Ferrari gekauft. Das wird mir nicht mehr passieren. Der nächste Ferrari wird rot", scherzt er im "BILD"-Interview. Nino de Angelo und Feundin Simone wollen im Dezember 2023 heiraten. Bildrechte: IMAGO / Weißfuß

Runder Geburtstag - Hochzeit in Las Vegas?

Beruflich wie privat läuft es derzeit rund für Nino de Angelo. Im September 2023 startet er auf seine große Solo-Tournee durch Deutschland. An seinem 60. Geburtstag will er dann seine langjährige Freundin Simone in Las Vegas heiraten und auch ein weiterer Lebenstraum soll bald in Erfüllung gehen: Ein eigenes Haus in der italienischen Toskana: