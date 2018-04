1982 verblüfft ein 17-jähriges Mädchen mit weißer Gitarre die Musikwelt. Mit dem Lied "Ein bisschen Frieden" gewinnt Nicole für Deutschland den "Grand Prix Eurovision de la Chanson", wie er damals noch hieß. Das Lied ging um die Welt - und seine Interpretin präsentierte es in gleich fünf verschiedenen Sprachen. Die kann sie heute noch, denn, was sie einmal gelernt hat, das bleibt, so die Sängerin bei Axel Bulthaupt.



Im vorigen Jahr veröffentlicht Nicole mit "12 Punkte" ein Album, mit dem sie an ihren Grand-Prix-Erfolg aus den 80er-Jahren anknüpft: 13 ganz persönliche Lieblings-Siegertitel des ESC, die sie allesamt in deutscher Sprache interpretiert.