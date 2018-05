Glanzstücke aus mehr als 25 Jahren MDR-Fernsehunterhaltung: Die erwarten euch in "Wiedersehen macht Freude" mit Axel Bulthaupt! Neben jeder Menge Musik gibt's dieses Mal sehr persönliche Gespräche mit Michelle, Nik P. und André Stade. Dabei geht's um ihre ersten Auftritte im MDR FERNSEHEN und/oder so manches Missgeschick vor und hinter der Kamera. So musste Michelle zum Beispiel einen ihrer ersten Auftritte absagen, da sie noch zur Schule ging und ihr der Direktor nicht freigeben wollte. Zum Glück hat es ein halbes Jahr später dann doch geklappt! Und Nik P. erzählt von seiner allerersten Gitarre und von Dreharbeiten, bei denen man ihn im Regen stehen ließ ...