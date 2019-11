Ein Wiedersehen gibt es in der Sendung u.a. auch mit Andrea Berg und ihrem Erfolgssong "Du hast mich tausendmal belogen" aus dem Jahr 2001, Patrick Lindner tritt 1992 mit dem Titel "Ein kleines Feuer, das dich wärmt" in der Sendung "Glück muss man haben" auf und es gibt einen Auftritt von ihm in "Fröhliche Musikanten" aus dem Jahr 1993 zu sehen, hier singt er "Die kleinen Dinge des Lebens". Außerdem ist Patrick mit einem Duett mit Angelika Milster im "Winterfest der Volksmusik" 2000 zu erleben.



Ebenfalls in einem Ausschnitt aus dem "Winterfest der Volksmusik" 2000 wird Angelika Milster mit ihrem Titel "Mit dir will ich leben" gezeigt und es gibt ein Wiedersehen mit Andru Donalds und "All Out of Love" aus "Musik für Sie" 1999 und mit Bianca Graf mit "Ich halte zu dir" aus "Das deutsche Schlagermagazin" ebenfalls aus dem Jahr 1999 und viele mehr.