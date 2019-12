Wiedersehen macht Freude am Heiligabend

Schlagerstar Patrick Lindner Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA

Beim Durchblättern von Fotoalben wird so manche lustige und unterhaltsame Erinnerung an den Heiligabend geweckt und die besinnliche Zeit des Jahres zelebriert. Mit von der Partie sind außerdem noch so tolle Künstler wie Schlagerstar Patrick Lindner, die Schweizer Sängerin Francine Jordi, die Legende der Volksmusik Heino, Stefanie Hertel mit ihrem Vater Eberhard, die Volksmusiksängerinnen Maria und Margot Hellwig, Rosanna Rocci aus Italien , Dagmar Frederic und Tochter Maxie, Patricia Kelly und Sohn Ignatius, Uwe Busse, Franziska, Ingrid Peters, Jürgen Drews und viele mehr.