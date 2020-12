Bei "Wiedersehen macht Freude" wird immer wieder besonders auf die Wünsche der Zuschauer eingegangen. Besonders häufig wurden sich Lieder von einer besonderen Künstlerin gewünscht, die 2017 leider viel zu früh von uns ging: Andrea Jürgens! In der Sendung wird deshalb noch einmal in ganz besonderer Weise an die Schlagersängerin gedacht. Axel Bulthaupt zeigt sein Interview mit ihr aus dem Jahr 2015 und zahlreiche Archivausschnitte der unvergessenen Künstlerin.



Musikalische Perlen aus dem MDR-Archiv gibt es in dieser Ausgabe außerdem von und mit Rosanna Rocci, Gaby Albrecht, Michael Hirte, Eva-Maria Pieckert, Achim Mentzel, Michelle und vielen mehr.