Die Zeiten, zu denen die Kataloge sehnlichst zu Hause erwartet wurden, sind lange her.

Axel Bulthaupt präsentiert "Perlen der MDR-Fernsehunterhaltung". Bildrechte: IMAGO / PicturePoint

1992 jedoch standen die Bestell-Journale hoch im Kurs. Eine der ersten großen Unterhaltungs-Shows des Mitteldeutschen Rundfunks 1992 basierte auf genau diesem Prinzip. Die Zuschauer sollten mitbestimmen, welche Acts in der Show zu sehen sein sollen und so hat man sich für "Meine Show" etwas Besonderes einfallen lassen. Die Moderatorin der am 21.06.1992 zum ersten Mal ausgestrahlten Sendung war Dagmar Frederic.