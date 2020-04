Mittlerweile freuen sich die Zuschauer nicht nur auf das Wiedersehen mit den Unterhaltungskünstlern während ihrer Auftritte, sondern auch auf die Anekdoten und kleinen Pleiten, die die Studiogäste im Gespräch mit Axel Bulthaupt zum Besten geben. Katharina Herz wird in dieser Sendung verraten, wieso sie auf einem Sportrodel eine Eisröhre hinuntersauste. Die gebürtige Ilmenauerin ist zweifache Mutter, studierte Opernsängerin und feierte 2019 ihr 20. Bühnenjubiläum. In dieser Zeit war die Thüringerin oft Gast in den Unterhaltungssendungen des MDR Fernsehens und hat so einiges zu erzählen.