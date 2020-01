Seit gut einem Jahr präsentiert der Schlagersänger Olaf Berger im MDR Fernsehen die Sendung "Mit Volldampf und Musik". Dabei hat der Dresdner so manches über eingefleischte Eisenbahn-Fans erfahren. Zum Beispiel, dass sie ganz andere Sachen in ihren Koffer packen als andere Reisende. Bereits im Februar gibt es eine neue Ausgabe von "Mit Volldampf und Musik" im MDR. In der Sendung gibt es aber auch ein Wiedersehen mit dem ganz jungen Olaf Berger. 1993 war der Schlagersänger mit dem Titel "Ich liebe dich noch immer" zum allerersten Mal im MDR Fernsehen aufgetreten - und diesen Auftritt zeigt Axel in seiner Sendung.