Seit 2018 waren Willi und Jasmin Herren verheiratet. Im März trennten sich die beiden, Jasmin zog aus ihrer gemeinsamen Wohnung in Köln aus und wollte an der Ostsee ihr Leben neu sortieren. Als sie auf Instagram die Trennung von Willi bekanntgab, postete sie gleichzeitig, dass sie ihren Ehemann noch immer liebe und dies auch immer so sein werde.