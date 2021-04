Laut eigenen Angaben hatte Herren vor der Coronazeit etwa 300 Auftritte pro Jahr. Durch die Schließung der Großraum-Diskotheken auf der Insel in Folge der Pandemie brachen diese komplett weg. Willi Herren war auch nach seiner Zeit in der "Lindenstraße" immer wieder im Fernsehen zu sehen, oft in sogenannten Reality-TV-Programmen. Nun wollte er noch einmal durchstarten - mit einer eigenen Reibekuchen-Bude wollte er sich einen Lebenstraum erfüllen.