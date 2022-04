Eine andere frühere Freundin Willis soll laut Bild gesagt haben, dass es auch an finanziellen Fragen liege. Willi Herrens Frau Jasmin erklärte dem Blatt, dass sie auf Nachdruck der Kinder von Willi, Alessia und Stefano, die Totenfürsorge auf diese übertragen habe. Somit dürfe sie eigenständig am Grab nichts ändern oder gestalten. Willi Herrens Vater Wilhelm war ein halbes Jahr nach seinem Sohn, Ende Oktober 2021, im Alter von 86 Jahren verstorben. Er wurde neben Willi Herren begraben, auch sein Grab hat weder Grabstein noch Umrandung.

Willi Herren als Olli Klatt in der "Lindenstraße". Bildrechte: dpa

Am 19. April 2021 erleben die TV-Zuschauer Willi Herren noch in der Fernseh-Show "Promis unter Palmen". Einen Tag später kommt die Nachricht, dass Willi Herren tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden wurde. Erst kurz vorher hatte Willi gemeinsam mit seiner Freundin Desiree Hansen seinen Foodtruck eröffnet. Als Desiree Willi nicht erreichen kann, fährt sie gemeinsam mit ihrem Mann Jörg zu Willi Herrens Wohnung, dort finden sie den leblosen Entertainer.



Die Untersuchungen zur Todesursache, einschließlich einer Obduktion, waren nach vier Monaten abgeschlossen. Nach Angaben des beauftragten Oberstaatsanwaltes Ulrich Bremer gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ergebnisse des chemisch-toxikologischen Gutachtens würden unter Verschluss bleiben mit Blick auf die "auch über den Tod hinaus zu wahrenden Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen".