Neben den rührenden Worten postet die frischgebackene Mama das Bild eines Händchens ihrer Tochter Anisa-Amalia. Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Tochter des verstorbenen Schlagersängers Willi Herren (1975-2021) auf Instagram bereits ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Auch damals gedachte sie ihres Papas. "Für uns ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessenen Vaters", schrieb Alessia. Der Grund dafür, der errechnete Geburtstermin lag im April, in dem Monat, in dem ihr Vater vor zwei Jahren überraschend starb.

Willi Herrens Grab auf dem Melaten-Friedhof in Köln. Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Der Schauspieler und Sänger Willi Herren war am 20. April 2021 überraschend in seiner Kölner Wohnung verstorben. Die rheinische Frohnatur war vor allem durch seine Rolle des Oliver "Olli" Klatt in der Kultserie "Lindenstraße" bekannt geworden. Von 1992 bis 2020 war er in der Serie in 201 Folgen zu sehen. Danach machte sich Herren als Sänger und Entertainer auf Mallorca einen Namen.