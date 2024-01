In seinem Truck wird gesungen: Nicht etwa Country oder Schlager, sondern Opern. Winni Biermann ist ein ganz besonderer Trucker - mit einer ganz besonderen Geschichte. Schon 2015 war er wegen seiner Leidenschaft in seiner Firma bekannt wie ein bunter Hund. Doch schon bald sollte ihn ganz Deutschland kennen.

Anfang 2015 wurde der sympathische Hobby-Sänger von Florian Silbereisen bei der Arbeit überrascht. Alle wussten Bescheid, Freunde, Kollegen und auch Winnis Chef - nur der Trucker selbst war ahnungslos, als er in das Büro vom Chef zitiert wurde. Als er die Tür öffnete, traute er seinen Augen kaum: "Dann saß da nicht mein Chef im Chefsessel, sondern es saß Florian Silbereisen bei uns im Büro" , erinnert sich der 56-Jährige im Schlagerwelt-Interview.

Der Showmaster bot dem Trucker die ganz große Bühne. Am 14. März 2015 war es soweit: Ein Millionen-Publikum sah seinen Auftritt in der Silbereisen-Show. "Ich hab da schon mächtig Lampenfieber gehabt", sagt Winni Biermann heute, "aber das ganze Team und die Kollegen haben einen aufgefangen. Ich hatte nie das Gefühl, unsicher zu sein." Doch er habe auch heute noch Gänsehaut, wenn er an seinen Auftritt denkt: