Da blieb wohl kein Auge trocken, auch nicht bei Schlagersängerin und HSV-Fan Saskia Leppin. Nach sieben Jahren in der zweiten Fußball-Bundesliga und einigen, knapp verpassten Aufstiegen ist der Hamburger SV wieder Mitglied in der ersten Liga. Der HSV gewann am vergangen Samstag (10. Mai 2025) das entscheidende Spiel gegen den SSV Ulm im heimischen Stadion und machte damit sich selbst und allen Fans der Norddeutschen das wohl schönste Geschenk.