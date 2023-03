Peggy March wurde vor kurzem 75 Jahre alt und hat zu diesem Anlass auch ihre Biografie veröffentlicht. Dort blickt die Sängerin auf ihr bewegtes Leben und ihre großartige Musikkarriere zurück. In den 70er Jahren führte sie ihr Karriereweg in die bayerische Landeshauptstadt München, wo sie zusammen mit ihrem Ehemann Arnie und ihrer Tochter einige Jahre lebte.

Ihre damalige Anschrift war eine in gewissen Kreisen gut bekannte, Adresse. Allerdings wusste die Musikerin lange nicht um die besondere Lage ihrer Wohnung, wie sie bei ihrem Auftritt im "MDR Riverboat" erzählte:

Wir waren im Taxi, kamen zurück vom Flughafen in München und haben gesagt, bitte Kloppstockstraße 1. Der Taxifahrer dreht sich um: […] 'Sind Sie sicher? Wissen Sie, dass das ein Puff ist?' Ich wusste erst gar nicht, was ein Puff ist. Dann ist es uns erklärt worden. Peggy March Riverboat

Trotz der Umstände behielt das Ehepaar die Wohnung, was zu einer weiteren lustigen Geschichte führte, die die Musikerin ebenfalls im "Riverboat" zum Besten gab: "Ein Jahr später war ein Mann vor unserer Wohnungstür. Ich öffnete und er sagte: Hier bin ich! Ich sagte, 'Sie möchten zu Frau Haas, die ist im vierten Stock.'"

So blieb Peggy March bis heute im Gedächtnis vieler deutscher Schlagerfans: Mit blonden Haaren und dem Song "Mit 17 hat man noch Träume" eroberte sie die Herzen der Fans. Bildrechte: imago images / Mary Evans Obwohl Peggy March inzwischen seit vielen Jahren wieder in den USA lebt, hat sie bis heute eine besondere Beziehung zu München. An ihrem 75. Geburtstag besuchte sie die bayerische Metropole, um ihre Biografie vorzustellen. Sie fühle sich in München bis heute "zu Hause", sagte sie in einem "dpa"-Interview.

Welthit mit 15 Jahren

Peggy March aus Lansdale im US-Bundesstaat Pennsylvania stand bereits im Alter von 15 Jahren an der Spitze der US-Charts mit ihrem Welthit „I will follow him“. Später feierte sie auch im Ausland Erfolge, sang in insgesamt sieben Sprachen und erreichte u.a. Top-Platzierungen in Italien und Japan. Im Jahr 1965 gelang ihr dann auch in Deutschland der Durchbruch. Sie trat bei den Schlager-Festspielen in Baden-Baden auf und sang ihren deutschen Song "Mit 17 hat man noch Träume" und gewann den Wettbewerb.