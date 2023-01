Im Jahr 2007 erkrankte Ragnhild an Brustkrebs, sie besiegte die Krankheit und war an der Seite ihres Ehemanns, als dieser die Diagnose der unheilbaren Lungenkrankheit COPD bekam. Dieter Thomas war große Teile seines Lebens starker Raucher. Am 23. August 2018 verstarb der Erfinder der ZDF-Hitparade in einem Berliner Krankenhaus.