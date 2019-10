Die beliebte Doku-Serie "Verrückt nach Meer" startet in die neue Kreuzfahrt-Saison - Staffel 9 beginnt am 13. November. Wenn in der dritten Folge der neuen Staffel Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross an Bord gehen werden, erwartet die Zuschauer ein "Abenteuer in Alicante". Die beiden werden nämlich in der spanischen Hafenstadt auf eine ganz besondere Suche gehen. In Gummistiefeln waten sie durch knietiefen Schlamm, um den besten Paella-Reis zu finden. Wie erfolgreich sie dabei sind, wird noch nicht verraten, am Ende werden sie aber mit einem Gaumenschmaus belohnt.