Unter dem Post senden viele Ambros-Fans ihre Genesungswünsche an den Sänger und Liedermacher aus Wien und zeigen großes Verständnis für die Konzertabsage. So schreibt eine weibliche Facebook-Nutzerin: "Ois Guade, lieber Wolferl!" und ein weiterer weiblicher Fan meint: "Lieber Wolfgang Ambros, alles erdenklich Gute und vor allem baldige Besserung."

Wie auf der Webseite des Sängers zu lesen ist, soll es seinen Ersatztermin für das Konzert in Traunstein geben. Allerdings steht dieser noch nicht fest. Ob Wolfgang Ambros seine nächsten geplanten Auftritte am 9. und 10. Mai in Oslip (Österreich) wahrnehmen kann, ist ebenfalls noch nicht bekannt.