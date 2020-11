Ich bin also über den Weihnachtsmarkt geschlendert und die Menschen haben mich beschenkt, damit ich ein Andenken an Leipzig und die DDR habe. Das sind ganz wichtige Erinnerungen für mich, die sehr präsent sind in meinem Herzen, die ich nicht vergessen werde, es ist mir einfach sehr wichtig.

Mireille Matthieu Ein Kessel Buntes Spezial - Die Showstadt Leipzig