Dass Wolfgang "Wolle" Petry noch immer viele Fans hat, die seine Songs feiern, ist kein Wunder. Unzählige Hits hatte der mittlerweile 69-Jährige. Vor allem in den 90er Jahren war er wahnsinnig erfolgreich und dementsprechend gefragt. Auch wenn er unter dem Namen Wolfgang Petry schon seit 2006 keine Musik mehr macht, so sind immer noch viele Auftritte aus früherer Zeit von ihm im Netz zu finden und auch sehr erfolgreich. Viele Videos erreichen millionenfache Zugriffszahlen.



Eine Sache dürfte viele Fans jedoch wundern: Unter einigen Videos von Wolfgang Petry sammeln sich viele Kommentare in portugiesischer Sprache. Vor allem bei seinem Hit "Weiß der Geier" wird das deutlich. So heißt es da beispielsweise: "Que delícia de musica cara!" Übersetzt bedeutet das: "Was für eine herrliche Musik!"