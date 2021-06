Die Hits von Wolfgang Petry sangen Tausende bei seinen Konzerten mit. Wenn Wolfgang Petry auf die Bühne trat, wurde alles an ihm Kult. Die lange lockige Mähne, der Schnauzbart, das Karo-Hemd, die unzähligen Freundschaftsarmbänder und seine Hits. "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n", "Wahnsinn" oder "Weiß der Geier" - "Wolles" Songs sind Ohrwürmer. 2006 verabschiedete sich der gebürtige Kölner von der Bühne. Elf Jahre später kommt Wolfgang Petry wieder - mit anderer Musik, anderem Stil und unter anderem Namen. 2017 erscheint unter dem Titel "Happy Man" ein neues Album des Musikers. Darauf sind Lieblingssongs Petrys aus Rock, Pop, Blues und Country. Ebenfalls neu: Petry/Wolf singt auf Englisch, die Freundschaftsbänder trägt er nicht mehr am Arm, das Karo-Hemd fehlt und auch die langen Locken sind verschwunden.

Jetzt begegnet den Fans der gewohnte "Wolle" wieder. Die Locken sind wieder da, wenn auch nun grau und Wolfgang Petry singt wieder deutsch. Die erste Auskopplung seines Comeback-Albums, das nicht zufällig zwei Tage nach seinem 70. Geburtstag erscheint, trägt den Titel "Kämpfer" . Veröffentlicht wird die Single am 25. Juni 2021. Mit der neuen Singleauskopplung feiert auch ein weiteres Markenzeichen von Wolfgang Petry sein Comeback: sein Karohemd ist im Clip zum Song zu sehen.

Musik bedeutet mir alles. Darum fällt es mir leicht, immer weiterzumachen. Für mich gibt’s nichts Schöneres, als Töne aneinanderzuhängen in Verbindung mit den Worten, die dann alles zum Leben bringen.

Wolfgang Petry 2003 Bildrechte: dpa

Seit mehr als 40 Jahren steht Wolfgang Petry auf der Bühne. Ein Kumpeltyp, der seinen Fans die Hände schüttelt, zu ihnen gehört. In den achtziger- und neunziger-Jahren füllte er Stadien. Mit seine Megahits hat er sich seit 1976 an die absolute Spitze des deutschen Schlagers gesungen. Wolfgang Petry verkaufte fast zwanzig Millionen Platten, kann auf Goldene Schallplatten, drei Multi-Platin-Auszeichnungen, fünf Echos sowie insgesamt zehn Goldene Stimmgabeln zurückschauen.



Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am 22.09.2021 macht "Wolle" sich und seinen Fans nun das größte Geschenk: Ein brandneues Album mit Schlagerhits, Rocknummern und gefühlvollen Pop-Balladen. 14 brandneue Songs und zwei Bonustitel blicken auf ausgewählte Stationen seines Weges zurück. "Auf das Leben" ist das Resümee von einem, der sich nicht unterkriegen lässt. Ein Typ, der zwar oft hingefallen, doch der immer wieder aufgestanden ist.