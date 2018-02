"Hölle! Hölle! Hölle!" , "Sieben Tage, sieben Nächte" , "Wahnsinn" : Unvergessen sind die Hits von Wolfgang Petry für seine Fans, auch wenn sich der Sänger 2006 zumindest von seinem alten Image auf der Bühne verabschiedet hat. "Wolle" so nennen ihn seine Fans heute noch, ist bodenständig, uneitel in seinen karierten Hemden und mit seiner langen Lockenmähne und zeigt mit seinen zahllosen Freundschaftsbändern, dass ihm Freundschaft etwas bedeutet. Als er sich vor zwölf Jahren von der Bühne verabschiedet, endet zumindest die Ära "Wolle". Im vorigen Jahr erscheint dann ein neues Album von Petry: "Happy Man" von der Pete Wolf Band . Pete Wolf nennt sich Petry jetzt und auf dem Album singt er nun Englisch.

Das wird es bei dem Musical auf jeden Fall geben. Einen Vorgeschmack auf die Show gab es beim "SCHLAGERBOOOM 2017" in der Dortmunder Westfalenhalle. Obwohl sich Wolfgang Petry schon lange von den großen Live-Bühnen verabschiedet hat, ist sein musikalisches Lebenswerk noch allgegenwärtig. Seine Hits sind noch immer Stimmungsmacher auf jeder Schlager-Party. Mit weit mehr als 20 Millionen verkaufter Tonträger bleibt Petry einer der erfolgreichsten deutschen Interpreten und Songwriter. Das Musical "Wahnsinn" präsentiert die größten Erfolge des Schlager-Giganten auf der Theaterbühne.



Das erste Schlager-Party-Musical



Erzählt wird natürlich eine Geschichte mit großen Gefühlen, über Freundschaft und Familie und die Höhen und Tiefen, die das Jungfühlen, das Erwachsensein, das Leben - mit sich bringt. Eine turbulente und emotionale Story eingebettet in 25 Hits von Wolfgang Petry wie "Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen", "Der Himmel brennt", "Weiß der Geier", "Du bist ein Wunder", "Ganz oder gar nicht", "Bronze, Silber und Gold" und natürlich der Titelsong "Wahnsinn". Premiere feiert das Musical am 21. Februar im Theater am Marientor in Duisburg.