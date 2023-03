Rosi Petry war an der Seite von "Wolle", als dieser mit Lockenmähne und Freundschaftsbändern die Stadien rockte, als zehntausende Fans enthusiastisch "Hölle, Hölle, Hölle" riefen. Rosi war an Wolfgang Petrys Seite, als dieser 2002 überraschend sein Karriere-Ende verkündete, stand hinter ihm, als er 2017 einen Neuanfang als Pete Wolf mit Blues- und Rockmusik probierte. Als Wolfgang Petry zu seinem 70. Geburtstag am 22.09.2022 mit gewohnt langem, wenn auch ergrautem Haar und neuem Album "Auf das Leben" zurück war, feierte Rosi mit ihm.

Auf dem Album ist Wolfgang Petry der, den die Fans lieben. Die Songs haben geradlinige Texte, Petry liefert Gitarren-Schlager ohne Klimbim. Im Song "Du gehörst zu mir und ich gehör' zu dir" singt er zum Beispiel, dass das hier ja alles wie in Kitschromanen sei. Petry lässt sein Publikum sogar Einblicke in seine Ehe-Vergangenheit erhaschen, so singt er von einem Ring aus einem Kaugummi-Automaten und von einer ersten kleinen Wohnung, in der es Linsensuppe und Brot gegeben habe.