Sie sang mit Sido, Tim Bendzko und Joel Brandenstein: Sängerin Vanessa Mai entwickelte sich in den letzten Jahren weg vom Schlager und hin zur Crossover-Pop-Künstlerin. Nun entdeckte sie ihre Liebe zum Schlager neu und brachte 2023 ein neues Album ihres ehemaligen Schlagerprojektes "Wolkenfrei" auf den Markt. "Das sind meine Wurzeln. Ich habe vor zehn Jahren damit angefangen, das habe ich auch nicht vergessen und das macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß“, erklärt die 31-jährige im Interview. Genau vor zehn Jahren begann ihr Weg mit "Wolkenfrei". Anlässlich des Jubiläums gab’s dieses Jahr für alle Fans ein letztes "Wolkenfrei"-Album. Allerdings ist sich Vanessa nun gar nicht mehr so sicher!

Mit diesem Erfolg hatte Vanessa Mai nicht gerechnet. Bildrechte: IMAGO / Tinkeres

Das dürfte die Schlager- und Vanessa Mai-Fans richtig glücklich machen. Vanessa bestätigt: "Die Fans haben sich das seit vielen Jahren gewünscht und deswegen mach ich das doch gerne." Für die Sängerin sei Schlager immer in ihrem Herzen geblieben, sie hätte aber eigene Wege gehen müssen, um unabhängiger zu sein. "Um genau das machen zu können, was ich jetzt mache. Ohne mich für irgendwas entscheiden zu müssen, sondern ich bin frei und kann machen, worauf ich Bock hab."



Den großen Comeback-Erfolg von "Wolkenfrei" 2023 hätte sie gar nicht erwartet, immerhin sei viel Zeit vergangen. "Dass es so eine Welle losgetreten hat, damit hat irgendwie keiner gerechnet, aber umso mehr freut man sich", sagt sie strahlend. Denn es seien ja genau die Momente im Leben, die man nicht plant, die man dann aber umso mehr genießen könne und die so überraschend seien.