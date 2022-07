Spätestens als bekannt wurde, dass auf Vanessa Mais kommendem Album ein Duett mit Rapper Sido sein wird, haben sich viele gefragt: Bleibt Vanessa Mai dem Schlager treu? Dass ihr neuestes Werk, welches am 12. August erscheint, dann auch noch den Titel "Metamorphose" trägt, hat die Diskussion weiter angeheizt. Doch nun spricht die 30-jährige Musikerin Klartext. Auf die Frage, ob sie auch in Zukunft weiter Schlager mache, sagt sie in einem Interview mit SWR4:

Es haben viele gedacht, ich wechsele das Genre. […] Das stimmt aber gar nicht. Im Gegenteil: Schlager schlägt immer in meiner Brust. Ich liebe das auch und wird auch immer so sein. Vanessa Mai SWR4

Vor zehn Jahren begann die musikalische Karriere von Vanessa Mai als Sängerin der Schlager-Band "Wolkenfrei". Seit 2016 tritt sie aber nur noch solo unter ihrem Künstlernamen Vanessa Mai auf. Immer mal wieder macht sie auch Anspielungen auf ein "Wolkenfrei"-Comeback. So postete sie erst neulich in ihrer Instagram-Story einen Link zu einer "Wolkenfrei"-Seite, auf der jedoch noch nichts zu sehen war.

Vannesa Mai feierte als "Wolkenfrei" ihre ersten großen Erfolge. Bildrechte: IMAGO / Tinkeres Auf die Frage, was es damit auf sich hat, sagte sie dem SWR4-Moderator vielsagend: "Ich würde dir ja so gern, so viel verraten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Meine Wurzeln werde ich nie vergessen, so hat alles angefangen."



Konkret äußerte sich die Sängerin nicht zu einem Wolkenfrei-Comeback, die Fans dürfen jedoch gespannt sein. Außerdem kündigte sie an, dass auf ihrem neuen Album weitere Überraschungen seien werden. "Das Album Metamorphose vereint alle Welten, durch die ich gegangen bin in der Zeit. […] Für mich ist es auch emotional das wichtigste Album, weil: Es schließt nicht ab, aber es schließt alles ein."

Erstes gemeinsames Projekt mit Andrea Berg

Für Schlagzeilen sorgte erst vor wenigen Wochen, der erste gemeinsame Song mit Andrea Berg. Zusammen mit der Stiefmama ihres Mannes Andreas Ferber erschien am 8. Juli das Duett "Unendlich". Der Song war für beide aber nicht nur musikalisch wichtig, sondern auch, um ein Zeichen zu setzen, wie Vanessa verrät.

Gerade wir zwei Frauen, denen immer so ein Spannungsverhältnis vorgeworfen wurde und so ein Konkurrenzdenken, da ist das auch ein Zeichen und eine Symbolik für sich. Vanessa Mai SWR4

Uli Ferber, Andrea Berg, Andreas Ferber und Vanessa Mai bei einem gemeinsamen Wiesn-Besuch. Bildrechte: imago/Tinkeres Zum privaten Verhältnis zu Andrea Berg sagt die Sängerin: "Da ist echt eine Verbindung da, weil sie auch Künstlerin ist." Nach einem Bühnen-Unfall, den Vanessa Mai vor einigen Jahren hatte, habe Andrea Berg ihr sehr geholfen. Sie habe Vanessas Gedanken verstanden und mit ihr von Künstler zu Künstler geredet. Die gemeinsame Verbindung bezeichnet Vanessa Mai als etwas "ganz Besonderes".