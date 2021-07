Schnauzbart, Karo-Hemd und Freundschaftsbändchen: Das war der unverwechselbare Look von Wolfgang Petry. So unverwechselbar wie sein Look war auch seine Musik. Texte über Liebe, Freundschaft und das ganz normale Leben - immer mit einer großen Portion Partystimmung. Nach vielen ruhigen Jahren kam vor kurzem das große Comeback mit dem neuen Song "Kämpfer" - zu Wolfgang Petrys 70. Geburtstag im September soll es sogar ein neues Album geben.

Aus der Disco auf die ganz großen Bühnen.

Wolfgang Petry zu Beginn seiner Karriere. Bildrechte: IMAGO Wolfgang Petry kam 1951 als Franz Hubert Wolfgang Remling in Köln zur Welt. Schon während der Schulzeit gründete er seine erste Rock-Band namens "Screamers", mit denen er in seiner Heimatstadt Köln und Umgebung unterwegs war. 1975 wurde Wolfgang Petry dann in einer Disco von zwei Produzenten entdeckt. Nur ein Jahr später folgte direkt der Durchbruch: Mit "Sommer in der Stadt" hatte Wolfgang Petry seinen ersten großen Hit und trat damit auch in der ZDF-Hitparade bei Dieter-Thomas Heck auf. Es folgten legendäre Songs wie "Gianna", "Der Himmel brennt" und 1983 sein Evergreen-Hit "Wahnsinn".

Bad in der Menge: Wolfgang Petry mit seinen Fans. Bildrechte: IMAGO Doch Mitte der 80er-Jahre wurde es etwas stiller um "Wolle", die großen Erfolge blieben aus. 1991 gelang ihm mit "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n" jedoch ein furioses Comeback. Es begann die erfolgreichste Zeit in Wolfgang Petrys Karriere - mit riesigen Tourneen und unzähligen weiteren Hits. Seine "Längste Single der Welt" von 1996 brachte ihn sogar ins Guinness Buch der Rekorde. Sein Best-of-Album "Alles" aus dem selben Jahr war ein Meilenstein: Ausgezeichnet mit Vierfach-Platin hielt sich die Platte mehr als drei Jahre in den deutschen Charts. In dieser Zeit bekam er nicht nur viele Preise, sondern startete auch riesige Tourneen durch ausverkaufte Hallen und Stadien.

Von Wolle Petry zu Pete Wolf und wieder zurück

Wolfgang Petry als Blues-Sänger Pete Wolf. Bildrechte: Manfred Esser Kurze Zeit nach dieser erfolgreichen Phase kam für Wolfgang Petrys Fans der erste Schock: 2002 trennte er sich von seinen legendären Freundschaftsbändchen. Sie wurden für einen guten Zweck versteigert. 2006 dann verkündete er völlig überraschend sein Karriereende. Sein 1974 geborener Sohn Achim Petry trat in seine Fußstapfen. Er war lange Zeit als Musiker und Sänger unterwegs und spielte auch die Hits seines Vaters, während der Corona-Pandemie und der fehlenden Möglichkeiten aufzutreten, zog dieser sich jedoch aus dem Musikgeschäft zurück.