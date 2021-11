Ab dem 1. Advent werden geistliche Angebote der Kirchen in Mitteldeutschland auch in der "MDR Schlagerwelt" gesendet. Der Digitalsender übernimmt die "Worte zum Tag", die im Wechsel von den evangelischen, katholischen und freikirchlichen Konfessionen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommen. Wochentäglich um 6.45 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen um 8.50 Uhr werden damit auch Hörerinnen und Hörer, die Schlager lieben, mit einem christlichen Gedanken in den Tag geschickt.