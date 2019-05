Wenn es was zu feiern gibt, dann ist Uta Bresan nicht fern! Dieses Mal zieht es die sympathische Sängerin und Moderatorin in den Harz, denn im malerischen Fachwerkstädtchen Quedlinburg, da hört die Feierei in diesem Jahr gar nicht so richtig auf ... Zum 1.100. Mal jährt sich die Wiederkehr der Königserhebung Heinrichs I. zum ersten deutschen König, seit 25 Jahren ist Quedlinburg UNESCO Welterbe und 30 Jahre sind mittlerweile seit der Friedlichen Revolution vergangen. Kein Wunder, dass der Sachsen-Anhalt-Tag in diesem Jahr (natürlich!) in Quedlinburg ausgerichtet wird. Die Musik zum Festtag hat Uta Bresan selbstverständlich im Gepäck - von Fantasy, Kerstin Ott, Feuerherz, Beatrice Egli, Maite Kelly und vielen anderen.