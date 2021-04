Die Sendung "Wunderbares Schlagerland" entführt die Zuschauer immer wieder in die wunderschöne heimische Natur Mitteldeutschlands. Sängerin und Moderatorin Uta Bresan nimmt euch am Samstag, den 10.04., um 20:15 Uhr mit in malerische Parks und Gartenlandschaften. Vom Klostergarten, über den Kräuter- und Bauerngarten bis hin zur barocken Fülle mitteldeutscher Schlossparks – die Gartenträume Sachsen-Anhalts bieten für jeden Grünliebhaber die passende Abwechslung.