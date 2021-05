Natur, spannende Menschen und natürlich jede Menge tolle Musik - das sind die Zutaten für Uta Bresans Show "Wunderbares Schlagerland". Die Sängerin und Moderatorin nimmt ihr Publikum am Freitag, den 14. Mai um 20:15 Uhr wieder mit auf eine Reise in die Natur. Diesmal wird sie sozusagen zur Dschungelkönigin, denn sie entdeckt die mächtigen Gewächshäuser im ältesten Botanischen Garten Deutschlands. Dieser befindet sich in Leipzig, ist Teil der Universität und beherbergt unter anderem die größte Seerosenart der Welt sowie farbenprächtige Orchideen.