Mit Uta Bresan das Wohnmuseum Schraube in Halberstadt erkunden ... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neben atemberaubenden Winterlandschaften und spannenden Persönlichkeiten, wie dem Weltmeister im Serviettenfalten, präsentiert Moderatorin Uta Bresan direkt aus dem Museum Schraube in Halberstadt jede Menge Musik, allesamt aufgezeichnet im winterverzauberten Mitteldeutschland.



Mit Oonagh geht es auf die Wartburg, Bernhard Brink entführt euch in die Unendlichkeit, Andrea Berg träumt auf Schloss Moritzburg von der Liebe, Monika Martin fliegt mit uns in die Wolken, Laura Wilde sogar bis zum Mond und mit Tom Astor geht es hoch zu Ross in die thüringische Rhön. KLUBBB3 wollen's wissen und testen die Bobbahn in Oberhof, Ella Endlich lädt zum Schneespaziergang, Anita & Alexandra Hofmann wollen lieber kuscheln und die Dorfrocker sorgen mit "Holz vor der Hütten" dafür, dass niemand frieren muss. Oder meinten sie mit dem Titel vielleicht etwas ganz anderes? Außerdem sind musikalisch dabei: DJ Ötzi & Nik P., G.G. Anderson, Maria Levin, Lindt Bennett, Wolfgang Ziegler, Jan Smit - und natürlich Uta Bresan!