Die Zipfelbuben stehen für fröhlichen Party-Schlager. Sänger Dirk Ostermann strahlt bei den Auftritten des Trios mit den anderen beiden um die Wette. Im Sommer dieses Jahres wurde für ihn plötzlich alles anders. Der 44-Jährige hatte in beiden Ohren einen Hörsturz erlitten und daraufhin einen Termin für ein MRT. Was dann kam, zog dem bis dahin zweifachen Vater den Boden unter den Füßen weg. Das Ergebnis der Untersuchung war, dass Dirk Ostermann einen drei Zentimeter großen Tumor im Gehirn hat, zum Glück gutartig.

Dirk Ostermann mit seiner Frau Britta und den Kindern Romeo und Romina 2014. Bildrechte: dpa

Einen Tag nach der Diagnose wurde Ostermann zum dritten Mal Vater. Der zehn Jahre alten Romeo und die achtjährige Romina bekamen ein kleines Schwesterchen, Fernanda. Für Dirk Ostermann sind die Kinder und seine Frau Britta der feste Anker, der ihm Halt gibt, wenn es ihm nicht gut geht.



Alles andere, so der Dreifach-Papa rücke in den Hintergrund. "Hauptsache wir genießen alles, woran wir uns erfreuen können und das sind eben die Kinder."



Gerade war der Sänger wieder zur Untersuchung in der Klinik. Das Ergebnis: Es ist unverändert und das ist gut.

