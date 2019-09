Am Anfang seiner Karriere hätte DJ Ötzi es wohl selbst nicht geglaubt, dass er einmal sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert und auf solch eine großartige Karriere zurückblicken kann. Immer wieder betont er, wie dankbar er für seinen Erfolg ist - und das merkt man auch auf der Bühne. Deshalb möchte DJ Ötzi - alias Gerry Friedle - auch etwas an seine Fans zurückgeben.

Entdeckt wurde das Talent von DJ Ötzi bei einem Karaoke-Wettbewerb, damals verdiente er sein Geld noch als Koch. Trotzdem ging es nicht gleich auf die großen Bühnen für ihn. Er arbeitete anschließend als DJ und Animateur in seiner Heimat Österreich, aber auch in Urlaubsregionen auf Mallorca und in der Türkei. Im Jahr 2000 kam dann der große Durchbruch mit "Anton aus Tirol", der sich ganze 75 Wochen in den österreichischen Charts halten konnte. Es folgten unzählige weitere Party-Hits.