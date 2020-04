Den Anfang machte am Mittwochabend das Autokino am Stausee Hohenfelden im Weimarer Land mit 160 Stellplätzen. Am Donnerstagabend startet das Autokino auf dem Messegelände in Erfurt mit rund 400 Stellplätzen. Auch Meiningen steht in den Startlöchern. Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) sagte MDR THÜRINGEN, einzig die Frequenzzuteilung durch die Bundesnetzagentur stehe noch aus. Im Gespräch sind zwei Lokalitäten: Der Marktplatz mit 80 bis 100 Autostellplätzen und das Volkshausgelände mit 200 Stellplätzen.

Bereits genehmigt und kurz vor dem Start sind Autokinos am Erfurter Wasserturm, in Possen-Sondershausen, in Apolda im Weimarer Land und am Burgtheater in Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis. Anfragen oder bereits laufende Prüfungen auf Betreiben eines Autokinos gibt es zudem in Elxleben im Ilmkreis, in Nordhausen und Meuselwitz sowie an einem weiteren, noch nicht näher bekannten Ort in Nordthüringen.