Neue Autokinos in Thüringen

Motorisierte Filmfans können ab Mittwoch im Freizeitpark Hohenfelden (Landkreis Weimarer Land) und ab Donnerstag in Erfurt aktuelle Filme und Filmklassiker sehen. Man könne im Auto gut Distanz halten, sei unter dem eigenen Dach und ganz in Familie, teilte der Veranstalter mit. Tickets müssten im Vorfeld im Internet gekauft werden. Weitere Autokinos seien geplant. Das Unternehmen hat bereits zu Ostern einen Autogottesdienst auf der Messe in Erfurt mitorganisiert.