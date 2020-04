27.04.2020 | 12:30 Uhr Alltagsheldin mit Multipler Sklerose: "Ich habe 300 Masken genäht"

Cornelia Umlauft aus Radebeul leidet an Multipler Sklerose. Während der Corona-Krise muss die 56-Jährige zuhause bleiben. Um etwas Nützliches zu tun, hat sie sich entschlossen Mundschutzmasken zu nähen. Die bunten Masken kamen so gut an, dass sie am Ende eine gesamte Feuerwehrwache damit ausgerüstet hat. MDR SACHSEN hat mir ihr gesprochen.