Beim Dreh mit Mundschutz im "Dorf der Spatzenjäger" Bildrechte: MDR / Yvonne Andrä Für die Aktion wurde ein Sonderetat eingerichtet, um die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen. Aufgrund der großen Resonanz seien die Mittel noch einmal um 50 Prozent aufgestockt worden, erklärte Wildermuth. Sie freue sich, dass damit "so vielschichtige und kreative Filme" ermöglicht worden seien. "Nicht nur Dokumentation, sondern vor allem auch Reflexion" sei schließlich die Funktion der Kunst in schwierigen Zeiten.

Täglich Premiere bis 1. Mai: TV, Online, Mediathek, Youtube

"Abstand halten - miteinander stark" und creative bleiben